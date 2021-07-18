https://news.day.az/officialchronicle/1362767.html Состоялся совместный рабочий обед Президента Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля - ФОТО
Состоялся совместный рабочий обед Президента Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля - ФОТО
18 июля состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства встретил президента Совета Европейского Союза.
Затем Президент Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель сделали совместное фото.
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