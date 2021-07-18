https://news.day.az/officialchronicle/1362857.html Президент Ильхам Алиев: Завершение проекта "Южный газовый коридор" стало исторически важным событием
Президент Ильхам Алиев: Завершение проекта "Южный газовый коридор" стало исторически важным событием
Завершение проекта "Южный газовый коридор" стало исторически важным событием.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.
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