https://news.day.az/officialchronicle/1362862.html Президент Ильхам Алиев: Объем экспорта природного газа на европейский рынок будет расти
Президент Ильхам Алиев: Объем экспорта природного газа на европейский рынок будет расти
Объем экспорта природного газа на европейский рынок будет расти.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре