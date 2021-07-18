Президент Ильхам Алиев: Объем экспорта природного газа на европейский рынок будет расти

Объем экспорта природного газа на европейский рынок будет расти.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

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