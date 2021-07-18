Президент Ильхам Алиев: Открытие всех коммуникаций является важным вопросом в постконфликтном урегулировании

Открытие всех коммуникаций является важным вопросом в постконфликтном урегулировании, и это нашло отражение в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября прошлого года Президентом России, премьер-министром Армении и мной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, отвечая на вопрос главного редактора Day.Az Эмина Алиева.

"Имеющаяся современная инфраструктура и транспорт позволят Азербайджану реализовать проекты на наших территориях за относительно короткое время, потому что сегодня мы уже обладаем разветвленной транспортной сетью. Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю. Но, несмотря на это, нам удалось создать один из важных транспортных и логистических хабов в Евразии. Вместе с соседями мы добились завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Она была открыта в 2017 году и внесла большой вклад в транспортный коридор Восток-Запад. Одновременно мы вложили инвестиции в Азербайджане в создание транспортного коридора Север-Юг. Могу вам сказать, мне недавно сообщили, что через территорию Азербайджана уже доставлены первые грузы из Финляндии в Индию. Безусловно, объем грузов, перевозимых через Азербайджан как по транспортному коридору Восток-Запад, так и по транспортному коридору Север-Юг, будет расти, потому что мы наладили хорошие контакты на двустороннем уровне со всеми близкими соседями и странами региона. Кроме того, нам помогает политическая и экономическая стабильность в Азербайджане", - сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время Азербайджан находится в активной стадии создания инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, где все разрушено.

"Там будут построены три международных аэропорта. Первый - аэропорт в Физули - будет сдан в эксплуатацию до конца года. Второй - аэропорт в Зангилане - будет готов в следующем, а международный аэропорт в Лачине - в 2023 году. Таким образом, количество международных аэропортов в Азербайджане достигнет 9.

Мы также обладаем самым крупным в Каспийском регионе морским флотом. Это позволяет нам увеличить транспортировку грузов с Востока на Запад и в обратном направлении. Недавно мы открыли Алятский международный торговый порт грузоперевалочной способностью 10 миллионов тонн и потенциалом ее увеличения до 25 миллионов тонн. Это - один из важнейших элементов нашей логистической и транспортной сети

Современные магистральные дороги - кстати, согласно оценке Давосского всемирного экономического форума, по качеству дорог Азербайджан занимает 24-е, железнодорожным услугам - 11-е, услугам воздушного транспорта - 12-е место в мире. Это действительно показывает, что мы вложили в инфраструктуру крупные инвестиции. Конечно, открытие всех коммуникаций в регионе позволит Азербайджану получить беспрепятственный выход через территорию Армении в Нахчыванскую Автономную Республику, являющуюся его неотъемлемой частью", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что одновременно началось строительство железных дорог в направлении границы с Арменией.

"Началось строительство магистральной дороги в направлении границы с Арменией. Мы должны построить на своей территории более ста километров магистральных и железных дорог в направлении Армении. На территории Армении это составляет всего около 40 километров. Все коммуникации в регионе должны быть открыты параллельно. Это позволяет Армении получить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это позволяет Азербайджану получить дополнительный выход в Нахчыванскую Автономную Республику, и 4 страны региона - Азербайджан, Иран, Россия и Турция оказывают сильную поддержку такому подходу. Таким образом, мы должны получить от Армении положительный ответ, но этот вопрос не должен быть селективным. Как я уже отметил, все коммуникации должны открыться одновременно, и с этой точки зрения не должно быть дискриминации. Безусловно, после этого прогнозируемость, стабильность и безопасность в регионе станут уже реальностью. Мы хотим этого", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.