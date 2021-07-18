https://news.day.az/officialchronicle/1362879.html Завершился визит Шарля Мишеля в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит Шарля Мишеля в Азербайджан - ФОТО
18 июля завершился рабочий визит президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского союза, в честь президента Европейского совета был выстроен почетный караул.
Главу Евросовета провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, руководитель представительства Азербайджана при Евросоюзе Фуад Искендеров и другие официальные лица.
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