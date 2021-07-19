Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности

Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем

"Важная часть нашей повестки дня, безусловно, связана с энергетической безопасностью. И здесь мы можем отметить только крупные успехи, я бы сказал, исторические достижения, в частности, завершение проекта Южного газового коридора. В последний день прошлого года произошло событие, имеющее поистине историческое значение. Был сдан в эксплуатацию Трансадриатический трубопровод, являющийся последним, четвертым сегментом Южного газового коридора. С 1 января по настоящее время из Азербайджана в государства-члены Европейского Союза, в частности, Италию, Грецию и Болгарию, экспортировано более 3 миллиардов кубометров природного газа. Конечно, объем природного газа, экспортируемого на европейский рынок, будет расти.

Я также хотел бы добавить, что Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности. На протяжении многих лет мы вместе с Европейским Союзом председательствуем в Консультативном совете Южного газового коридора. Под руководством Европейского Союза и Азербайджана Консультативный совет также стал важным фактором успешной реализации данного проекта. Интегрированная трубопроводная система протяженностью 3500 километров и разработка гигантского газового месторождения "Шахдениз-2" являются уникальным опытом сотрудничества между странами, компаниями и международными финансовыми институтами. Общий объем инвестиций, вложенных в проект Южного газового коридора, превышает 33 миллиарда долларов США. В то же время на протяжении долгих лет - уже 15 лет - Азербайджан является надежным поставщиком сырой нефти для европейских потребителей. Наш потенциал как поставщика газа, безусловно, будет расти, что создаст больше возможностей для нас, как экспортеров, транзитных стран и потребителей. Потому что азербайджанский газ не только транспортируется по новому маршруту, но и добывается из нового источника, что действительно превращает проект в проект энергетической безопасности",- отметил глава государства.