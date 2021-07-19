Президент Ильхам Алиев: Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров

Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем

"Разрушения на освобожденных территориях широко представлены в международных медиа. Также организовано несколько поездок представителей международных медиа на освобожденные территории, чтобы они стали свидетелями масштабов разрушения. Наряду с этим, на освобожденных территориях несколько раз побывали аккредитованные в Азербайджане послы и руководители других дипломатических представительств. Картина для них прояснилась. Эти места разрушены до основания, и данные разрушения были совершены не во время Первой Карабахской войны, а после нее. В период между двумя войнами армяне намеренно уничтожили историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанского народа на оккупированных территориях. Такой крупный город, как Агдам, сегодня не существует. Там нет ни одного уцелевшего здания. Нет такого города, как Физули, освободив его, мы не нашли не одного здания, чтобы поднять там наш флаг. Полностью разрушен Джебраил. Другие города были использованы армянами для незаконного заселения, что само по себе является военным преступлением. Эти факты заселения известны, они подтверждены надежными источниками.

Таким образом, нам многое предстоит там сделать. Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров. Там заложены сотни тысяч мин, и со дня окончания войны - 10 ноября по настоящее время, подорвавшись на минах, погибли или ранены 140 человек. В том числе погибли два наших журналиста. Передвигаясь на автомобиле, они подорвались на мине, заложенной в двухнедельный период, предоставленный армянам после окончания Второй Карабахской войны для освобождения данных территорий", - сказал глава государства.