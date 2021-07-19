Партнерство между ЕС и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку

Мы понимаем, что партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частичности, сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 июля в Баку.

"В свою очередь хочу поблагодарить Вас за гостеприимство и возможность встретиться с Вами. Как Вы отметили, проведение нами интенсивного и глубокого обмена мнениями о сути отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном - это первый из обсужденных вопросов, потому что мы хотим придать нашим связям дополнительный, очередной импульс. Мы даже хотим придать стратегический характер партнерству между Европейским Союзом и Азербайджаном. Сегодня утром я ознакомился в Азербайджане с нацеленными на будущее проектами, связанными с инновациями, спутниками, а также инфраструктурными сферами. Ознакомился с работой по созданию новых возможностей в Бакинском порту, а также в региональном масштабе. Мы понимаем, что партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку. Напротив, это - партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве. Именно в этом духе два признанных Европейским Союзом с точки зрения экономического развития приоритета - изменение климата и цифровая революция - должны лежать в основе начатых нами проектов", - сказал Мишель.