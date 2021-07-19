Мы готовы оказать экспертную помощь в вопросе делимитации границ между Азербайджаном и Арменией

Мы готовы оказать экспертную помощь Европы в вопросе делимитации границ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частичности, сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 июля в Баку.

"На самом деле я хочу поблагодарить Вас за то, что еще до этого визита, несколько недель назад у нас были неоднократные телефонные разговоры для проведения обмена мнениями, связанного с анализом ситуации в регионе. Хочу поблагодарить Вас за взятые обязательства. Это были первые шаги. В данном случае, с одной стороны, наличие карт минных полей, а с другой, - считающийся важным вопрос о пленных. На первом этапе это нашло свое решение. Надеемся, что в ближайшее время состоятся и другие этапы, связанные с отмеченным вопросом. В то же время мы имели возможность очень детально обсудить остальные вопросы для достижения определенных вариантов решения, и эти варианты должны быть устойчивыми. Я сказал Вам, что Европейский Союз готов поддержать усилия по достижению подвижек в различных вопросах. К примеру, вопрос делимитации границ, мы готовы оказать для этого экспертную помощь Европы, а при необходимости и при желании - провести европейский мониторинг. Что касается делимитации границ, есть еще вопрос вооруженных сил, дислоцированных близ спорных зон. Считаю, что эту тему также необходимо обсудить", - отметил Шарль Мишель.