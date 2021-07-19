Есть шансы для того, чтобы прийти к общему знаменателю для усиления инфраструктурных возможностей - Шарль Мишель

Есть шансы для того, чтобы прийти к общему знаменателю для усиления инфраструктурных возможностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отвечая на вопрос АМИ Trend.

"Считаем, что Европейский Союз в свою очередь должен поощрять взаимные контакты в рамках регионального партнерства. С этой целью, для того, чтобы понять различные позиции, я вчера обсудил детали данных вопросов с органами власти Армении, а сегодня - с Президентом Азербайджана. У меня сложилось такое впечатление, что есть шансы для того, чтобы прийти к общему знаменателю для усиления инфраструктурных возможностей.

Конечно, есть другие мнения и беспокойства, которые необходимо прояснить. Тем самым мы хотим поощрять диалог и взаимопонимание не только с Арменией, но и с другими соответствующими странами. Таким образом, мы можем оказать поддержку усилиям по налаживанию контактов. Надеюсь, что завтра я буду обсуждать данный вопрос с органами власти Грузии",- отметил Мишель.