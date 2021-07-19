Микаил Исмайлов освобожден от должности вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Микаила Исмаил оглу Исмайлова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.