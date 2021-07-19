https://news.day.az/officialchronicle/1363063.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности вице-президента по вопросам геологии и геофизики Госнефтекомпании Азербайджана
Президент Ильхам Алиев освободил от должности вице-президента по вопросам геологии и геофизики Госнефтекомпании Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Бахрама Бахлул оглу Гусейнова от должности вице-президента по вопросам геологии и геофизики Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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