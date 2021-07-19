Президент Ильхам Алиев освободил от должности вице-президента по вопросам геологии и геофизики Госнефтекомпании Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Бахрама Бахлул оглу Гусейнова от должности вице-президента по вопросам геологии и геофизики Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.