Президент Ильхам Алиев освободил от должности вице-президента по стратегическому развитию Госнефтекомпании Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Тофига Ридван оглу Гахраманова от должности вице-президента по стратегическому развитию Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.