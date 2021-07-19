https://news.day.az/officialchronicle/1363064.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности вице-президента по стратегическому развитию Госнефтекомпании Азербайджана
Президент Ильхам Алиев освободил от должности вице-президента по стратегическому развитию Госнефтекомпании Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Тофига Ридван оглу Гахраманова от должности вице-президента по стратегическому развитию Государственной нефтяной компании Азербайджана.
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