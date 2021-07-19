https://news.day.az/officialchronicle/1363070.html Давид Мамедов освобожден от должности вице-президента по переработке Госнефтекомпании Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Давид Мамедов освобожден от должности вице-президента по переработке Госнефтекомпании Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Давида Ниязи оглу Мамедова от должности вице-президента по переработке Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре