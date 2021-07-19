Давид Мамедов освобожден от должности вице-президента по переработке Госнефтекомпании Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Давида Ниязи оглу Мамедова от должности вице-президента по переработке Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.