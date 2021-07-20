Чингиз Гусейнзаде награжден орденом "Шараф"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Чингиза Мухтар оглу Гусейнзаде орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии Олимпийского движения в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.