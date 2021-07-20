https://news.day.az/officialchronicle/1363290.html Чингиз Гусейнзаде награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Чингиз Гусейнзаде награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Чингиза Мухтар оглу Гусейнзаде орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии Олимпийского движения в Азербайджане.
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