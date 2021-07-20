Владимир Путин: Россия и Азербайджан работают над тем, чтобы развернуть совместное производство вакцин против COVID-19 на территории Азербайджана

Россия и Азербайджан работают над тем, чтобы развернуть совместное производство вакцин против COVID-19 на территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июля в Москве.

"Разумеется, одним из самых важных вопросов остаётся вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что Вы уделяете, разумеется, очень больше внимание, значение, и хочу Вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим, - а мы все хотим, - урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что Вас хочу поблагодарить", - отметил Путин.