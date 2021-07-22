https://news.day.az/officialchronicle/1363860.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Геранбое
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Геранбое
22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в западный регион страны посетил Геранбойский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Геранбой, возложил к нему цветы.
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