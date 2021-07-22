Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Геранбое

22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в западный регион страны посетил Геранбойский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Геранбой, возложил к нему цветы.

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