Президент Ильхам Алиев: Город Нафталан должен стать одним из центров туризма

В городе Нафталан состоится открытие нового санатория. Это тоже очень знаменательное событие, потому что город Нафталан должен стать одним из центров туризма.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Я заявил об этом во время первого посещения Нафталана. В то время во всех оставшихся с советских времен санаториях Нафталана были размещены вынужденные переселенцы. Мы построили для них на той же территории, недалеко оттуда современные дома, возвели поселки и переселили их. После этого были привлечены крупные инвестиции, и уже функционируют 13 гостиниц и санаториев. Я лично принял участие в открытии трех из них - пятизвездочных отелей "Чинар", "Карабах" и "Гашалты". Я дал указание создать зоны отдыха различных уровней всех категорий - пятизвездочные, четырехзвездочные, трехзвездочные, чтобы граждане Азербайджана и иностранные гости могли пользоваться этим.

В советское время в Нафталан из различных уголков Советского Союза ежегодно приезжали 50-60 тысяч туристов. В результате работы, проделанной за последние примерно 15 лет, в пользование приезжающих сюда туристов сдано уже более 2300 мест, и этот процесс продолжается.

Должен также сказать, что во время Второй Карабахской войны поселок Суговушан также был освобожден от оккупации, а расстояние от Нафталана до этого поселка не так велико. По моему поручению обеспечивается также прокладка новой дороги, таким образом, данная зона станет единым туристическим пространством, потому что гости, приезжающие в Нафталан, - как граждане Азербайджана, так и иностранные гости - должны иметь более широкие возможности для ознакомления с нашей страной, у них должна быть возможность совершать поездки в Гянджу и другие города, а также в поселок Суговушан. Им будет интересно посмотреть территорию, где шли ожесточенные бои. К тому же Суговушан является очень живописным местом - горы, большое водохранилище. Жизнь возвращается в эти регионы",- сказал Президент Ильхам Алиев.