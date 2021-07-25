Президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Сербии

25 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Республики Сербия Николой Селаковичем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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