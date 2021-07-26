Назначен новый посол Азербайджана в Бельгии

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Вагифа Исмаил оглу Садыгова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бельгии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Ранее другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Фуад Эльдар оглу Искендеров был отозван с должности посла Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и главы представительства АР при Европейском союзе.