https://news.day.az/officialchronicle/1364797.html Назначен новый посол Азербайджана в Бельгии
Назначен новый посол Азербайджана в Бельгии
Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Вагифа Исмаил оглу Садыгова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бельгии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Ранее другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Фуад Эльдар оглу Искендеров был отозван с должности посла Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и главы представительства АР при Европейском союзе.
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