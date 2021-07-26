https://news.day.az/officialchronicle/1364799.html Назначен новый постпред Азербайджана при международных организациях
Назначен новый постпред Азербайджана при международных организациях
Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Галиба Малик оглу Исрафилова постоянным представителем Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Ранее другим распоряжением главы государства с этой должности был отозван Вагиф Исмаил оглу Садыгов.
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