Назначен новый постпред Азербайджана при международных организациях

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Галиба Малик оглу Исрафилова постоянным представителем Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Ранее другим распоряжением главы государства с этой должности был отозван Вагиф Исмаил оглу Садыгов.