https://news.day.az/officialchronicle/1364802.html Назначен посол Азербайджана в Латвии
Назначен посол Азербайджана в Латвии
Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Эльнура Ихтияр оглу Султанова на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Латвии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Ранее другим распоряжением главы государства с этой должности был отозван Джаваншир Ашраф оглу Ахундов.
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