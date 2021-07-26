Назначен посол Азербайджана в Латвии

Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Эльнура Ихтияр оглу Султанова на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Латвии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Ранее другим распоряжением главы государства с этой должности был отозван Джаваншир Ашраф оглу Ахундов.