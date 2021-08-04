На восстановление учебных заведений, пострадавших в результате агрессии Армении, выделено 7 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи с проведением ремонтно-строительных работ в образовательных заведениях, пострадавших в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении против территории Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, в целях обеспечения проведения ремонтно-строительных работ в пострадавших учебных заведениях города Гянджа, Агдамского, Геранбойского и Тертерского районов в связи с ликвидацией ущерба, нанесенного в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении против территории Азербайджанской Республики, из предусмотренного в государственном бюджете АР на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется семь миллионов манатов.