Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон»

9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции "Абшерон".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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