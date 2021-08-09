https://news.day.az/officialchronicle/1368498.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон» - ФОТО
9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции "Абшерон".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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