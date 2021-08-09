https://news.day.az/officialchronicle/1368507.html Освобожден от занимаемой должности глава ИВ Садаракского района - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Освобожден от занимаемой должности глава ИВ Садаракского района - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "Об освобождении Г.Г.Ибрагимова от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, Габиб Гусейн оглу Ибрагимов освобожден от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской АР.
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