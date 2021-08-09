Освобожден от занимаемой должности глава ИВ Садаракского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "Об освобождении Г.Г.Ибрагимова от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, Габиб Гусейн оглу Ибрагимов освобожден от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской АР.