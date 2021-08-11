Назначены два вице-президента SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Кянана Тахмаз оглу Наджафова вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Заур Айдын оглу Гурбанов также назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.