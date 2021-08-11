https://news.day.az/officialchronicle/1369098.html Назначены два вице-президента SOCAR - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначены два вице-президента SOCAR - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Кянана Тахмаз оглу Наджафова вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Заур Айдын оглу Гурбанов также назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре