Президент Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова

12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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