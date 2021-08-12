Создается временный реестр построек на освобожденных территориях Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о временном реестре построек на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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