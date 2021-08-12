https://news.day.az/officialchronicle/1369324.html Создается временный реестр построек на освобожденных территориях Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Создается временный реестр построек на освобожденных территориях Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о временном реестре построек на освобожденных территориях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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