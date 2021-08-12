В Азербайджане создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о вопросах градостроительства на освобожденных территориях.

Согласно документу, при Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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