https://news.day.az/officialchronicle/1369337.html В Азербайджане создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о вопросах градостроительства на освобожденных территориях.
Согласно документу, при Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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