https://news.day.az/officialchronicle/1369342.html Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио
Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об определении вознаграждения для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXII летних Олимпийских играх в японском городе Токио.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, для каждого занявшего второе место спортсмена определено вознаграждение в размере 200 000 манатов, для его тренера - 100 000 манатов.
Для каждого занявшего третье место спортсмена определено вознаграждение в размере 100 000 манатов, для его тренера - 50 000 манатов.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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