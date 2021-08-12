Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об определении вознаграждения для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXII летних Олимпийских играх в японском городе Токио.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, для каждого занявшего второе место спортсмена определено вознаграждение в размере 200 000 манатов, для его тренера - 100 000 манатов.

Для каждого занявшего третье место спортсмена определено вознаграждение в размере 100 000 манатов, для его тренера - 50 000 манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.