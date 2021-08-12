Пять тренеров Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены "Почетным дипломом Президента"

Президент Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении членов Национальной олимпийской команды "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, за достигнутые на XXXII летних Олимпийских играх в Токио высокие результаты и заслуги в развитии азербайджанского спорта "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются тренеры:

Абдуллаев Намиг Ядулла оглу

Баширов Яшар Эйюб оглу

Морозов Денис Валерьевич

Мусаев Физули Иса оглу

Тагиев Гурбан Вагиф оглу.