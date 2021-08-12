https://news.day.az/officialchronicle/1369343.html Пять тренеров Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены "Почетным дипломом Президента" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Пять тренеров Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены "Почетным дипломом Президента" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении членов Национальной олимпийской команды "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, за достигнутые на XXXII летних Олимпийских играх в Токио высокие результаты и заслуги в развитии азербайджанского спорта "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются тренеры:
Абдуллаев Намиг Ядулла оглу
Баширов Яшар Эйюб оглу
Морозов Денис Валерьевич
Мусаев Физули Иса оглу
Тагиев Гурбан Вагиф оглу.
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