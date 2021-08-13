https://news.day.az/officialchronicle/1369547.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами в результате селей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
Крайне опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате катастрофического наводнения, произошедшего в Кастамону, Синопе и Бартыне.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!".
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