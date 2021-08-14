Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор может стать новым транспортным проектом Евразии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk высказал мнение о важности открытия Зангезурского коридора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подчеркнув в частности, что открытие этого коридора служит многим целям, глава государства сказал: "Азербайджан соединится с Турцией новым транспортным проектом. Как вам известно, четыре года назад в Баку состоялось официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Благодаря этой железной дороге мы соединились с Турцией. А Зангезурский коридор станет вторым направлением соединения. Таким образом, для нас появятся новые возможности. В то же время Азербайджан соединится железной дорогой и со своей неотъемлемой частью - Нахчыванской Автономной Республикой. Одновременно мы требуем, чтобы была проложена и автомобильная дорога - на территории находящегося под контролем Армении Западного Зангезура, в Мегринском регионе. Потому что это обязательно нужно.

К сожалению, Армения возражает против этого. До последних дней возражала против открытия Зангезурского коридора. Просто несколько дней назад там появилось позитивное мнение, что и они не возражают. Однако для полного функционирования Зангезурского коридора должны быть и железная дорога, и автомобильная дорога. Сев в Баку в автомобиль, мы можем спокойно проехать оттуда в Турцию и Нахчыван".

Отметив, что Зангезурский коридор может стать новым транспортным проектом Евразии, Президент Ильхам Алиев сказал: "В то же время это будет новой возможностью и для стран региона. Турция сможет перевозить свои товары в Среднюю Азию более коротким, альтернативным путем. Таким образом, это может стать новым транспортным проектом Евразии. Мы уже выдвинули это как инициативу. И назвали этот коридор Зангезурским коридором тоже мы. Это уже вошло в международный лексикон. Я знаю, что Европейский Союз очень позитивно относится к этому вопросу. Во время недавнего визита в Баку президента Совета Европейского Союза господина Шарля Мишеля мы провели широкий обмен мнениями по этому вопросу, и они, естественно, также очень поддерживают этот проект.

То есть, это будет новой возможностью и для Турции, и для Азербайджана, и для региона, в том числе и для Армении. Я уже сказал, что этой железной дорогой они могут наладить с Россией и Ираном. Потому что строительство железной дороги между Арменией и Ираном - это вопрос, который обсуждается, наверное, 20 лет, но в реальности пока ничего нет. Потому что этот проект требует по меньшей мере 3 миллиардов долларов. Но территорию Нахчывана - между Нахчываном и Ираном уже есть железнодорожная линия - они могут использовать".