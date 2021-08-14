Президент Ильхам Алиев: На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении

На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении. Это противоречит трехстороннему Заявлению от 10 ноября. К сожалению, это продолжается по сегодняшний день. Мы несколько раз в устной форме высказывали свои претензии. Однако результата не было, поэтому мы заявили об этом официально.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев в частности сказал в интервью корреспонденту телеканала CNN Turk, комментируя некоторые утверждения, связанные с Лачинским коридором.

Глава государства отметил: "Находясь в Шуше, вы можете увидеть Лачинский коридор. Там есть место, где сверху видны все автомобили. Расстояние оттуда, наверное, 10 метров. У нас там, естественно, есть технические средства, камеры. Мы наблюдаем и за происходящим в Лачинском коридоре и регионах, находящихся под контролем российских миротворческих сил. С точностью знаем количество автомобилей, едущих в Ханкенди. Недавно в нашей прессе была дана информация по этому вопросу, в том числе указывалось, что за последний месяц - с 11 июля по 8 августа - около 5 тысяч человек уехали из Ханкенди в сторону Армении и не вернулись. То есть, оттуда выехали 20 тысяч человек, а въехали 15 тысяч. Значит, мы знаем вплоть до численности людей. Конечно, этому должен быть положен конец. Потому что никакой логической основы этого нет. Что, Армения готовится к новой войне?! Если так, тогда мы примем упреждающие меры. Я это говорил, хочу сказать еще раз, если армянский фашизм вновь попытается поднять голову, то мы еще раз разобьем ему голову. Поражение во Второй Карабахской войне должно стать им уроком".