Президент Ильхам Алиев: Если Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир

Мы неоднократно высказывали свою позицию. Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией. Чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть, установления границ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью телеканалу CNN Turk в частности сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении, глава государства сказал: "Видимо, Армения не готова к этому или же против этого. Я говорил, что это будет большой ошибкой, и они и сами будут сожалеть. Потому что мы не будем вечно держать это предложение на столе. Если они против этого, то пусть открыто скажут, что не хотят подписывать мирный договор с Азербайджаном. В таком случае мы будем вести свою политику сообразно этому. Если Армения готова к этому, если она готова признать территориальную целостность Азербайджана, которая признана всем миром, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир. Мы хотим этого. В то же время для достижения этого на столе есть конкретные предложения".

Доведя до внимания, что открытие дорог, создание Зангезурского коридора, восстановление всех торговых связей, обеспечение после долгого перерыва мира на Южном Кавказе отвечает нашим интересам, Президент Ильхам Алиев сказал: "Считаю, что это отвечает и интересам Армении. Потому что Зангезурский коридор будет служить и их интересам. Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, и мы создаем новые возможности и для них".

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