Президент Ильхам Алиев: Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура

Наша основное стремление - добиться своих целей. Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура. Это была историческая миссия. Были мобилизованы все силы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью телеканалу CNN Turk в частности сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства сказал: "Мы днем и ночью шли к этой цели и достигли ее. Сейчас появились новые цели. Эти цели - закрепить Победу, обеспечить безопасность Азербайджана, восстановить освобожденные территории и не позволить реваншистским силам в Армении поднять голову".