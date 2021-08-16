Президент Ильхам Алиев: На протяжении 30 лет армяне только эксплуатировали наши земли, грабили природные ресурсы, разрушали дома

На протяжении 30 лет армяне только эксплуатировали наши земли, грабили природные ресурсы, разрушали дома. 

Об этом, как сообщает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Новость обновляется 