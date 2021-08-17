Президент Ильхам Алиев: Мы, азербайджанцы, хозяева этих земель, вернулись, прогнав врага с нашей земли, уничтожив вражескую армию

Это азербайджанская земля. Мы, азербайджанцы, хозяева этих земель, вернулись, прогнав врага с нашей земли, уничтожив вражескую армию, проявляя героизм и самоотверженность.

Об этом, как сообщает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

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