Президент Ильхам Алиев поднял в городе Кяльбаджар государственный флаг

16 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев поднял в городе Кяльбаджар государственный флаг и выступил здесь.