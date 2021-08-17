https://news.day.az/officialchronicle/1370272.html Президент Ильхам Алиев поднял в городе Кяльбаджар государственный флаг - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев поднял в городе Кяльбаджар государственный флаг - ФОТО - ВИДЕО
16 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев поднял в городе Кяльбаджар государственный флаг и выступил здесь.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре