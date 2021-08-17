Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с пчеловодческим хозяйством в Кельбаджарском районе

16 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Кельбаджарский и Лачинский район ознакомились с пчеловодческим хозяйством в Кельбаджарском районе.

Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

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