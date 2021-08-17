https://news.day.az/officialchronicle/1370275.html Президент Ильхам Алиев: Город Кельбаджар был полностью разрушен армянами, как и другие наши города и села - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев: Город Кельбаджар был полностью разрушен армянами, как и другие наши города и села - ВИДЕО
Город Кельбаджар был полностью разрушен армянами, как и другие наши города и села. Все здания разрушены. В некоторых зданиях незаконно жили армяне - отступая, они сожгли или разрушили эти дома.
Об этом, как сообщает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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