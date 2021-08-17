Президент Ильхам Алиев: Целью Армении было навсегда удержать наши земли под оккупацией

Целью Армении было навсегда удержать наши земли под оккупацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время визита в Кяльбаджарский район Азербайджана.

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