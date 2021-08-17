https://news.day.az/officialchronicle/1370349.html Президент Ильхам Алиев: Целью Армении было навсегда удержать наши земли под оккупацией
Президент Ильхам Алиев: Целью Армении было навсегда удержать наши земли под оккупацией
Целью Армении было навсегда удержать наши земли под оккупацией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время визита в Кяльбаджарский район Азербайджана.
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