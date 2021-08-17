https://news.day.az/officialchronicle/1370365.html Президент Ильхам Алиев: Кочарян, Саргсян и Оганян во время войны бежали, как кролики
Президент Ильхам Алиев: Кочарян, Саргсян и Оганян во время войны бежали, как кролики
Кочарян, Саргсян и Оганян во время войны бежали, как кролики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время церемонии поднятия государственного флага Азербайджана в Кяльбаджаре.
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