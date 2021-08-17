Президент Ильхам Алиев: Армянский солдат - дезертир, трус

Армянский солдат - дезертир, трус.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время церемонии поднятия государственного флага Азербайджана в Кяльбаджаре.

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