https://news.day.az/officialchronicle/1370367.html Президент Ильхам Алиев: Армянский солдат - дезертир, трус
Президент Ильхам Алиев: Армянский солдат - дезертир, трус
Армянский солдат - дезертир, трус.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время церемонии поднятия государственного флага Азербайджана в Кяльбаджаре.
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