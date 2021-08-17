https://news.day.az/officialchronicle/1370396.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента тоннеля через Муровдаг - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента тоннеля через Муровдаг - ФОТО
16 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки 11,6-километрового тоннеля на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар, который будет построен через Муровдаг.
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