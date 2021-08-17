Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента тоннеля через Муровдаг

16 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки 11,6-километрового тоннеля на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар, который будет построен через Муровдаг.

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