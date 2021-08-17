https://news.day.az/officialchronicle/1370398.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Международного аэропорта Лачина
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Международного аэропорта Лачина
16 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В рамках поездки Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Международного аэропорта Лачина.
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