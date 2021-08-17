Президент Ильхам Алиев: После оккупации Кяльбаджара оккупация других земель стала уже неизбежной

После оккупации Кяльбаджара между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью возникла прямая географическая связь и оккупация других земель стала уже неизбежной. Потому что власть НФА-Мусавата не уделяла внимания строительству армии, в армии не проводилось никаких реформ. Наоборот, они использовали все средства для того, чтобы ослабить армию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 16 августа в городе Кяльбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

Отметив, что земли попадали под оккупацию, а тандем НФА-Мусават для защиты своей пошатнувшейся власти бомбили Гянджу, Президент Азербайджана сказал: "Они взяли в плен азербайджанских солдат. Эти видеокадры имеются. Здесь армяне совершали геноцид, разоряли наши города. Посмотрите в каком состоянии находится Кяльбаджар, другие города. Они же, взяв в плен азербайджанских солдат, хотели укрепить свою власть. А когда увидели, что и это уже невозможно, бежали и спрятались, дезертировали на государственном уровне. Власть НФА-Мусавата, те, кто стоял во главе этой власти - дезертиры, предатели, трусы, изменники, и это настоящая правда".