Президент Ильхам Алиев: Мы покажем миру совершенное в Карабахе армянское варварство

После подписания акта о капитуляции, они попросили у нас время. Руководство России обратилось к нам, чтобы им дали дополнительно 10 дней, потому что они не могут собрать свой скарб. Дайте им время, чтобы они вышли. Мы снова проявили гуманизм, снова дали им время - до 25 ноября. А что они сделали за это время? Сожгли, разрушили не принадлежавшие им дома, в которых они незаконно поселились. Сейчас вдоль дороги видны эти дома. Вырубили, сожгли деревья. Вот оно - армянское варварство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 16 августа в городе Кяльбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

Отметив, что время меняется, а армянский фашизм не меняется и не будет меняться, глава государства сказал: "Никто не должен этого забывать. Сейчас нельзя верить их порой льстивым словам. Тот, кто хочет поверить, пусть представит эту картину: разрушенные Агдам, Физули, Шушу, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Губадлы, Джебраил. Деяния армянских варваров налицо. Однако их покровители не хотят этого видеть. Но они должны это увидеть и увидят. Мы заставим их это увидеть. Мы сейчас издаем книги, я дал указание, будут и презентации. В зарубежных странах будут выставки. Мы покажем, и те, кто не хочет этого видеть, вынуждены будут увидеть. Увидят, что такое армянский фашизм, армянское варварство".