Президент Ильхам Алиев: Через несколько месяцев в Зангиланском районе разместится первая группа бывших переселенцев

Я уже говорил, что через несколько месяцев в Зангиланском районе разместится первая группа бывших переселенцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии поднятия в городе Кяльбаджар государственного флага в рамках поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы 16 августа.

"На нынешнем этапе наша основная задача - закрепить результаты войны, закрепиться на освобожденных территориях, и дальше усилить свои позиции на азербайджано-армянской границе. Уже дан старт работам по реконструкции, восстановительным работам, это тоже одна из основных задач. Постепенное возвращение на освобожденные территории бывших вынужденных переселенцев - это тоже задача, стоящая на повестке дня. Я уже говорил, что через несколько месяцев в Зангиланском районе разместится первая группа бывших переселенцев. В то же время выбраны пилотные села и в Агдамском, Джебраильском, Физулинском и Ходжавендском районах. Уже идут работы, чтобы мы дали старт восстановлению этих сел и вернули туда граждан. Утвержден генеральный план города Агдам, в ближайшие месяцы планируется утвердить генеральные планы других городов.

Таким образом, правильно определив предстоящие основные цели, мы добьемся их реализации. Сегодня мы здесь, в Кяльбаджаре, одном из самых красивых уголков Азербайджана, и отныне мы будем жить здесь вечно. Да здравствует Азербайджан! Славу азербайджанскому народу!" - сказал глава государства.