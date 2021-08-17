Президент Ильхам Алиев: Мы стоим там, где посчитали нужным, если это кого-то беспокоит, нервирует, то пусть, как говорится, пойдут и выпьют воды

Конечно, на азербайджано-армянской границе слово за нами. Это естественно и будет так и дальше. В связи с этим вопросом порой в каких-то иностранных кругах озвучиваются неадекватные мысли. В этом нет необходимости. Мы стоим там, где посчитали нужным, если это кого-то беспокоит, нервирует, то пусть, как говорится, пойдут и выпьют воды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии поднятия в городе Кяльбаджар государственного флага в рамках поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы 16 августа.

"Одновременно мы укрепляем государственную границу в направлении Кяльбаджара и Лачина. Эта граница почти 30 лет находилась в руках армян, и в мае, когда сошел снег, мы вышли к этим границам, заняли свои позиции, разместились в Зангезуре и закрепляемся там. Это наша земля. Звучащие с армянской стороны мысли абсолютно необоснованны. Мы находимся на своей земле. Гарагель наш, другие места тоже наши. Мы пришли. 30 лет эта территория была в руках армян. Если эта граница проходила там, где говорят они, то стояли бы на этой границе. Стояли бы, сказали бы, что это граница. А что случилось? После того, как мы пришли и встали, они сказали, нет, мы стоим не на том месте. Мы стоим на правильном месте, стоим там, где надо, и если захотим, то встанем там, где считаем нужным. Пусть это никто не забывает. Поэтому сейчас по линии Министерства обороны и Пограничных войск вдоль всей границы - от Муровдага до реки Араз - создается вся пограничная инфраструктура, воинские части, мы укрепляемся на этих границах.

Идет процесс прокладки дорог внутреннего значения протяженностью 700 километров. Я еще не говорю об основных междугородних дорогах, об этих проектах предоставлено достаточно информации. Идет процесс прокладки 700 километров дорог, ведущих к нашим границам, и до наступления зимы будет проделано примерно 80 процентов этой работы. То есть, грунтовых, покрытых щебнем дорог, что даст нам возможность и передвигаться, и закрепиться в этих регионах с военной точки зрения. Конечно, на азербайджано-армянской границе слово за нами. Это естественно и будет так и дальше. В связи с этим вопросом порой в каких-то иностранных кругах озвучиваются неадекватные мысли. В этом нет необходимости. Мы стоим там, где посчитали нужным, если это кого-то беспокоит, нервирует, то пусть, как говорится, пойдут и выпьют воды", - сказал Президент Ильхам Алиев.